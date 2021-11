Australiens unbekanntes Paradies - Die Inseln der Torres-Straße

274 Inseln mit weißen Korallensandstränden erheben sich aus der Torres-Straße, der seichten warmen Meerenge zwischen Australien und Papua-Neuguinea. Von den rund 20 bewohnten Inseln liegen viele etliche Kilometer voneinander entfernt. Die Hauptinsel trägt den Namen Thursday Island und klingt nach Robinson Crusoe. Wer Freunde oder Familie besuchen will, muss über ein Meer mit unberechenbaren Gezeitenströmen reisen. Auch die Frachtschiffe, die die Inseln vom Festland aus mit Essen, Medikamenten, Autos oder Ersatzteilen versorgen, kommen nicht immer pünktlich an. Doch der Ressourcenknappheit begegnen die Torres-Strait-Insulaner seit jeher mit großem Einfallsreichtum. Zu ihnen gehören Ken, der gerade an einer Skulptur für die Wiedereröffnung einer lokalen Kirche arbeitet. Die Hebamme Paula, und Sylvia, die im Lokalradio den Wetterbericht verliest.