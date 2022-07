Aus Straßen werden Flüsse

Wieder peitscht sintflutartiger Regen über die Region New South Wales (NSW). Aus Sydney und den umliegenden Orten sind derzeit an die 30.000 Menschen über Nacht evakuiert worden. Erst vor ein paar Monaten standen Orte in NSW unter Wasser. Der Schaden geht in die Milliardenhöhe.