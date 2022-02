Australien heißt geimpfte Touristen bald wieder willkommen

Australien will am 21. Februar seine Grenzen wieder für Touristen öffnen. Bedingung: ein vollständiger Corona-Impfstatus. "Wenn Sie doppelt geimpft sind, freuen wir uns darauf, Sie wieder in Australien begrüßen zu dürfen", sagte Premierminister Scott Morrison bei einer Pressekonferenz in Canberra in Richtung der Urlauber.

Innenministerin Karen Andrews ergänzte: Besucher, die einen medizinischen Grund für eine Nicht-Impfung nachweisen könnten, erhielten eine Ausnahmegenehmigung.

Der australische Regierungschef Scott Morrison bei der Pressekonferenz in Canberra

Allerdings haben die verschiedenen Bundesstaaten und Territorien Australiens unterschiedliche Regeln, was etwa die Obergrenzen für internationale Ankünfte betrifft. Diese würden auch weiter in Kraft bleiben, betonte Morrison.

Null-Corona-Politik begann vor fast zwei Jahren

Australien hatte im März 2020 seine Grenzen für Ausländer und sogar die meisten Staatsbürger im Ausland geschlossen und lange an einer Null-Corona-Politik festgehalten. Angesichts der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante musste Morrison diese jedoch aufgeben.

Ein Paradies für Badeurlauber - die Strände von Perth an der australischen Südwestküste

Australiens Reiseveranstalter hatten sich bei der Regierung vehement dafür eingesetzt, die Touristen früher zurückzubringen. Der Sommer auf der südlichen Hemisphäre ist in seinem letzten Monat. Zudem verschärfte der Streit um die Einreise des ungeimpften serbischen Tennisstars Novak Djokovic die Debatte um die strengen Regeln.

Nach und nach lockerte Australien die Regeln für die eigenen Bürger, für Langzeitaufenthalte sowie für Studenten. Mit der jüngsten Ankündigung werden nun fast alle verbliebenen Beschränkungen aufgehoben.

