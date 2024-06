: Wenn Kunst und Fußball Doppelpass spielen

Das Deutsche Fußballmuseum bringt während der UEFA EURO 2024 Kunst und Fußball zusammen. "In Motion-Art & Football" heißt die Ausstellung in Dortmund, in der bildende Kunst und Ballkunst eine Symbiose eingehen.

Viermal Champions-League-Siegerin, viermal Deutsche Meisterin - mehr geht fast nicht. Doch Ex-Nationalspielerin Josephine Henning hat den Rasen zugunsten der Kunst verlassen. Als Artist in Residence gestaltet sie jetzt im Deutschen Fußballmuseum Kunst zum Mitmachen, Kreativ-Workshops für die Zeit der Europameisterschaft.

Josephine Henning malt statt dribbelt Bild: Deutsches Fußballmuseum

Denn in Dortmund passiert gerade Ungewöhnliches. Kunst und Fußball, das sind eigentlich Gegensätze. Das Deutsche Fußballmuseum bringt sie in einer Art Freundschaftsspiel zusammen: "In Motion - Kunst & Fußball"heißt die immersive Schau mit Gemälden europäischer Kunst des 20. Jahrhunderts rund um König Fußball. Ein begehbares Gesamtkunstwerk, ein Raumerlebnis zum Eintauchen, mit 41 Beamern, 45 Lautsprechern, 110 Scheinwerfern und riesigen Projektionsflächen auf 1000 Quadratmetern.

Bild: Carsten Kobow/Deutsches Fußballmuseum

Dalí, Polke, Lagerfeld und der Fußball

Wer hätte das gedacht, selbst der Surrealist Salvador Dalí malt seinen Schriftstellerfreund Jaume Miravitlles als muskulösen Fußballer. Der 2019 verstorbene Modezar Karl Lagerfeld ist in der Schau vertreten mit einer Karikatur des wegen Steuerhinterziehung verurteilten Fußballfunktionärs Uli Hoeneß. Er zeigt ihn als schmerbäuchigen Fußballer mit Lederhose und Fußfesseln.

Und der anonyme Sprayer Banksy kreiert sogar einen 'Football Terrorist', dem beim Fallrückzieher die Kalaschnikow von der Schulter baumelt. Schießen statt -schießen! Und all diese Gemälde sind überlebensgroß um die Besucher projiziert. Jedes Teilnehmerland der UEFA EURO 2024 ist mit mindestens einer Künstlerin oder einem Künstler vertreten. In den kommenden Wochen steht der Fußball überall im Mittelpunkt und alle suchen nach neuen Perspektiven und Einblicken. Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund hat sie mit der Kombination Kunst und Fußball gefunden und dabei auch wenig bekannte und selten gesehene Bilder entdeckt.

Immersives Kunst- und Fußballerlebnis in Dortmund Bild: Stephan Schuetze/Deutsches Fußballmuseum

Doch warum fasziniert der Hype um zwei Mannschaften und einen Ball ausgerechnet die Kunst? "Fußball war im 20. Jahrhundert ein Ausdruck von Modernität. Die Künstlerinnen und Künstler waren begeistert davon, wie der Fußball das Leben der Menschen erfasste. Fußball im 20. Jahrhundert ist eine neue Errungenschaft. Heute ist er Teil des Lebens. Damals aber war er Ausdruck von etwas Neuem", erklärt Museumsdirektor Manuel Neukirchner.

Parallele Entwicklung von Kunst und Fußball

Kunst und Fußball, das sind, so die These der Ausstellung, zwei Phänomene, die mehr gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick scheint. Das Athletische auf dem Platz, Bewegung, Schnelligkeit, Dramatik - Künstler und Künstlerinnen entdecken im Fussball ein weites Feld an Themen. Besonders die avantgardistische Kunstbewegung des Futurismus am Anfang des 20. Jahrhunderts, wie in den Bildern des Malers und Bildhauers Umberto Boccioni, fand Gefallen an der Massenchoreographie der Körper im Raum.

Große Gefühle, plötzliches Glück und jäher Absturz - das Ballspiel ist ein Kraftwerk der Emotionen. Und das immer noch - jenseits von gnadenloser Kommerzialisierung und Überkommerzialisierung. Auf dem Spielfeld agieren Charakterdarsteller, Ballzauberer oder Raumbomber. Kampf, Demütigung, Triumph - und das alles in nur 90 Minuten plus Verlängerung! Wo gibt es das schon? Richtig, im Theater, im Kino oder eben beim Fußball.

Pokale dürfen nicht fehlen im Deutschen Fußballmuseum, die auch eine Schatzkammer hat Bild: Carsten Kobow/Deutsches Fußballmuseum

Die Show zeigt die Licht- und Schattenseiten des Ballspiels. Doch wie im realen Sport sind auch in der Ausstellung die Frauen stark unterrepräsentiert. Auch in der Kunst bleibt der Ball eher Männersache. Für die Dauerausstellung hat das Deutsche Fußballmuseum deshalb Umbaupläne. Der Frauenfußball soll stärker in den Mittelpunkt rücken. Josephine Henning blickt optimistisch in die Zukunft und wünscht sich für den Frauenfußball mehr große Träume und daraus resultierende langfristige Perspektiven. Kunst der etwas anderen Art findet sich übrigens in der Schatzkammer des Deutschen Fußballmuseums. Vier Weltmeister- und drei Europameisterpokale, die die deutsche Mannschaft in den letzten Jahrzehnten gewonnen hat - natürlich die Originale! Näher kann man den begehrten Trophäen nicht kommen.

Trophäen gibt es in der Kunst allerdings nicht Bild: DFM/Schütze

Trophäen glitzern in Vitrinen

In Motion - Kunst & Fußball: Eine Ausstellung, die die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Bildern erzählt und dabei einen neuen Blick auf den Ball und göttliche Kicker wie Christiano Ronaldo wirft. Das Aufeinandertreffen zweier Welten ist für beide Seiten erhellend. Fußball und Hochkultur - ein gelungener Doppelpass!

Die Ausstellung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist bis zum 25. Januar 2025 zu sehen.