Koranlektüre

In einer Koranschule der Fatih-Moschee in Werl lernen Kinder die arabischen Schriftzeichen, um den Koran lesen zu können. In Werl wird zu dieser Zeit die erste neugebaute Moschee mit Minarett in Deutschland eröffnet. Jetzt müssen die Menschen zum Beten nicht mehr in den Hinterhof gehen.