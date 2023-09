In Iranduda ist der sonst so mächtige Rio Negro momentan kaum mehr als ein Rinnsal. Ausgelöst werden sowohl die Dürre im Norden als auch die Überschwemmungen im Süden Brasiliens durch das Wetterphänomen El Niño, das das Oberflächenwasser des Pazifischen Ozeans erwärmt. In diesem Jahr waren die Auswirkungen nach Ansicht von Wetterexperten stärker als normal.