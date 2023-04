Europa

Ausländische Studenten in Deutschland: Novak aus Serbien

"Ich kann mich sowohl in Berlin als auch in meinem Land verwirklichen": Novak Pejkovic kommt aus der serbischen Stadt Nis und studiert in Berlin. Das Leben in der deutschen Hauptstadt sei interessant, doch auch eine Herausforderung, sagt er. Das größte Problem: Eine bezahlbare Wohnung zu finden. Nach dem Studium plant Novak, die Beziehungen zwischen Serbien und Deutschland zu stärken.