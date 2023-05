Ausgestorbene Arten zum Leben erwecken

Das US-Unternehmen "Colossal Biosciences" will den Dodo, das Mammut und andere ausgestorbene Arten wiederbeleben. Doch die wissenschaftlichen Herausforderungen sind gewaltig, und viele ethische Fragen müssen noch beantwortet werden.

PFAS: Gekommen, um zu bleiben

PFAS sind giftige Substanzen, die vor rund 70 Jahren erfunden wurden: besonders starke chemische Verbindungen von Kohlenstoff und Fluor, die sich nur bei hohen Temperaturen oder sehr starkem Druck zersetzen. Man findet sie überall auf der Welt.

Frag doch! Wie schlafen eigentlich Fische?

Ob Fische schlafen war lange Zeit ein Rätsel. Heute wissen wir: Auch Fische schlafen. Aber es sieht ganz anders aus, als wir es von Landlebewesen kennen. Fische können ihre Augen nicht schließen, weil sie keine Lider haben. Und auch sonst gibt es einige Besonderheiten. Von Schlafsäcken aus Schleim, Schwimmen im Schlaf und Fischen, die nachts an Land gehen.

Laser als Blitzableiter

In der Schweiz ist es Forschenden gelungen, mit einem Laser Blitze in geregelte Bahnen zu lenken. Die Erkenntnisse sollen in die künftige Blitzabwehr einfließen.

Tropfendynamik

Was macht eigentlich der Tropfen auf dem heißen Stein? Anne Geppert will das wissen. Die Physikerin ist Tropfenforscherin und untersucht an der Uni Stuttgart den Aufprall von Einzeltropfen auf unterschiedliche Oberflächen.

