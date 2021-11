Ausfahrt Kultur

In Staffel 1 mit insgesamt sieben Episoden stehen Kulturziele in Sachsen im Mittelpunkt: Vom Fürst Pückler Park in Bad Muskau über das Horch Museum in Zwickau, Uhrenmanufakturen in Glashütte, Porzellanmuseum in Meißen oder das Haus Schminke in Löbau bis zur Baumwollspinnerei in Leipzig. Darunter auch ein internationaler Instagram-Star: Die Rakotzbrücke im Rhododendronpark Kromlau mit ihrer sagenhaften Spiegelung im Wasser.