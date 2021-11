TV

Ausfahrt Kultur - Muskauer Park & Rakotzbrücke

Zu Besuch im Reich von Fürst Pückler: Hannah Hummel erkundet den Muskauer Park, Weltkulturerbe der Unesco. Was hat es mit der Ananas-Zucht und dem Liebesbrief-O-Mat auf sich? Ein weiteres Highlight in der Oberlausitz: die Rakotzbrücke, ein internationaler Instagram-Star. Und: Wie ist Europas größte künstliche Seenlandschaft in einem ehemaligen Braunkohlerevier entstanden?