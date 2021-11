Kultur

Ausfahrt Kultur: Leipzig, Torgau & Schloss Mutzschen

Kunstgenuss in Leipzig: Hannah Hummel ist zu Besuch in der ehemaligen Baumwollspinnerei, dem kreativen Herzen der Stadt. In Mutzschen trifft sie eine US-Amerikanerin, die ein Barockschloss in einen Biker-Treff verwandelt hat. Und in Torgau geht sie im Schloss Hartenfels gemeinsam mit einem Fotografen auf Entdeckungstour - zu einer spektakulären Wendeltreppe und waschechten Bären.