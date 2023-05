DW Nachrichten

Auseinandersetzungen im Norden des Kosovo

Im Kosovo kam es am Montag zu Gewaltausbrüchen: Serbische Demostranten stießen mit KFOR-Soldaten und Polizeikräften zusammen; erst nach Stunden bekam KFOR die Lage in den Griff. Droht ein weiterer Konflikt in Europa?