Aus im Davis-Cup: Tennisstar Rafael Nadal sagt Adiós

"Es hat nicht so geendet, wie wir es uns alle gewünscht hätten, aber ich fühle mich so glücklich", sagte der sichtlich und hörbar gerührte Rafael Nadal. Bevor der Tennis-Superstar das Wort ergreifen konnte, feierte ihn das Publikum in Malaga minutenlang mit Beifall und "Rafa, Rafa"-Rufen.

"Ich gehe mit der Gewissheit, ein Vermächtnis hinterlassen zu haben, das nicht nur sportlicher, sondern auch persönlicher Natur ist", sagte der 38-Jährige. Er wolle nicht nur auf seine "Titel und Zahlen" reduziert werden, sondern einfach nur als "gute Person" in Erinnerung bleiben, führte Nadal aus - "als ein Kind, das seinen Träumen gefolgt ist und hart daran gearbeitet hat, heute hier zu stehen."

Nadal hatte in der Davis-Cup-Finalrunde das Auftakteinzel gegen Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen mit 4:6 und 4:6 verloren. Carlos Alcaraz glich anschließend aus. Doch mit der Niederlage des spanischen Doppels stand das überraschende Aus der Gastgeber gegen die Niederlande fest - und damit auch, dass Nadal an diesem Tag zum letzten Mal als Tennisprofi aufgeschlagen hatte. Mitte Oktober hatte er angekündigt, das Turnier in Malaga werde definitiv das letzte seiner Karriere sein. Aus seinem erträumten sechsten Davis-Cup-Triumph mit Spanien wurde nichts.

Zuletzt zwei Niederlagen in seinem "Wohnzimmer" in Paris

Mit Nadal verabschiedet sich einer der besten Spieler der Tennisgeschichte. Der Spanier stellte zahlreiche Rekorde auf. So gewann er allein 14-mal die French Open, das Grand-Slam-Turnier auf Sand in Paris. "Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung, für die ich einige Zeit gebraucht habe. Aber in diesem Leben hat alles einen Anfang und ein Ende", hatte Nadal in seiner Videobotschaft zu seinem bevorstehenden Rücktritt gesagt. "Die Realität ist, dass die letzten zwei Jahre sehr schwierig waren. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen bin, ohne Einschränkungen zu spielen." Immer wieder wurde der "Sandplatzkönig" von Verletzungen geplagt.

Das letzte Spiel Nadals endete mit einer Niederlage gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp Bild: Matt McNulty/Getty Images for ITF

Bereits im Mai 2023 hatte Nadal angekündigt, dass er 2024 seine ruhmreiche Karriere ausklingen lassen wolle. Seinen letzten Auftritt auf der Grand-Slam-Bühne hatte Nadal im vergangenen Mai bei den French Open, als er in der ersten Runde dem deutschen Tennisstar Alexander Zverev glatt in drei Sätzen unterlag.

Bei den Olympischen Spielen in Paris spielte Nadal letztmals in Roland Garros. In der zweiten Runde scheiterte er am späteren Olympiasieger Novak Djokovic. Mit dem Serben und dem 2022 zurückgetretenen Schweizer Roger Federer hatte Nadal die "Big Three" gebildet: Das Trio dominierte fast zwei Jahrzehnte lang den Männer-Tennissport.

Triumphe bei allen Grand-Slam-Turnieren und Olympiasieger

In seiner Karriere gewann Nadal 92 Turniere, insgesamt 209 Wochen lang stand der Spanier an der Spitze der Weltrangliste. Nadal gewann nicht nur in Paris mehrfach, sondern auch bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren. Zweimal triumphierte er bei den Australian Open in Melbourne, zweimal in Wimbledon und viermal bei den US Open in New York.

Außerdem wurde Nadal zweimal Olympiasieger: 2008 in Peking im Einzel und 2016 in Rio de Janeiro im Doppel, an der Seite von Marc López.

Mit 14 Jahren Pat Cash besiegt

Nadal wuchs auf der Mittelmeerinsel Mallorca auf. Zwei seiner Onkel waren Profifußballer, einer verdiente sein Geld als Tennisspieler. "Rafa" versuchte sich als Kind erfolgreich in beiden Sportarten, entschied sich am Ende aber für Tennis. Bereits als 14-Jähriger ließ er aufhorchen, als er im Jahr 2000 in einem Show-Spiel den früheren Wimbledonsieger Pat Cash besiegte. "Er machte einige unglaubliche Gewinnschläge", erinnerte sich der Australier später. "Zu der Zeit war ich 38 und traf den Ball immer noch ziemlich gut."

Ein Jahr später - mit 15 - wurde Nadal als Profispieler gemeldet. Ende 2004 hatte er als 18-Jähriger nicht nur seinen ersten ATP-Turniersieg gefeiert, sondern auch mit Spanien den Davis Cup gewonnen. Seitdem war Nadal eine feste Größe im Welttennis.

Seltene Knochenerkrankung

Sein laufintensiver Spielstil mit wuchtigen Schlägen forderte jedoch auch seinen Tribut. Während seiner Laufbahn wurde Nadal immer wieder von Verletzungen und Operationen zurückgeworfen. Vor allem das Müller-Weiss-Syndrom machte ihm zu schaffen. Bei dieser seltenen Krankheit stirbt Knochengewebe des Kahnbeins am Fuß ab.

Nach seinem letzten Grand-Slam-Sieg 2022 in Paris musste Nadal häufig Turnierstarts verletzungsbedingt absagen. Deshalb kam sein Rücktritt nicht unerwartet. Nach seiner 23-jährigen Profikarriere wird Rafael Nadal, der weiterhin auf Mallorca lebt, nun mehr Zeit für seine Ehefrau und seinen Sohn haben - und für seine Tennisakademie, die er auf seiner Heimatinsel aufgebaut hat.

Der Artikel vom 10. Oktober wurde am 14. und 20. November aktualisiert.