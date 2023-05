Yihaaa!

In einem anderen Wettkampf müssen die Insassen in Dreiergruppen versuchen, ein wildes Pferd lange genug an einem Strick zu halten, dass eines der Teammitglieder aufsteigen und sich dort festklammern kann, bis die Ziellinie erreicht ist. Mit Helmen und Schutzwesten sind die Teilnehmer gepanzert; Verletzungen sind bei diesem gefährlichen Turnier dennoch an der Tagesordnung.