Ostern ist der Aufstand des Lebens gegen den Tod. Pastorin Esther Joas predigt über die Bewegung, die Ostern auslöst: „Ihr findet mich bei den Lebenden“, so lautet die Botschaft des Auferstandenen.

Wie kann man diese Botschaft im April 2022 hören? In Deutschland, in einem Zug mit flüchtenden Menschen aus Lwiw und bei den trauernden und traumatisierten Menschen in der zerbombten Stadt Mariupol? Befreit der Glauben an Gottes Treue Menschen aus der Starre des leeren Grabs, aus der Angst vor Krieg und Tod und Heimatlosigkeit? Können sich Menschen auch mit zerrissenem Herzen dem Leben neu zuwenden? Die Osterbotschaft lässt hoffen: Solidarität und Mitgefühl kommen in Bewegung.

Musikalisch gestaltet den Gottesdienst Lea Vosgerau, zusammen mit Christian Seibert (Tenor) und Efraín Oscher (Querflöte).