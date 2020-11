Auflösung: Womit verschönern Sie zu Hause Ihre Wände? 

Wände können mehr sein als die Grenze eines Raumes. Die Wandgestaltung bietet nahezu unerschöpfliche Möglichkeiten, das eigene Zuhause zu verschönern: Tapeten, Farben, Stoffe – alles lässt sich dabei kombinieren. In Portugal liebt man die Azulejos. Die handgefertigten Keramikfliesen sind dort einfach überall: an Häuserwänden, in begrünten Innenhöfen, Kirchen, Treppenhäusern, in Geschäften, Cafés und Restaurants. Mal leuchten die Muster gelb oder himmelblau, mal bunt gemischt in allen Farben.



Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, womit Sie zu Hause ihre Wände schmücken. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Teilnehmern haben wir einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design verschenkt. Gewonnen hat Vellis G. aus Peristeri in Griechenland. Er dekoriert seine Wände am liebsten mit Fotos.

Herzlichen Glückwunsch!