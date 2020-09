Auflösung: Mit diesen ungewöhnlichen Zutaten haben Sie schon gekocht! 

Für einige sind sie nur störendes Unkraut. Bei Feinschmeckern erfreuen sich Wildkräuter dagegen schon länger wachsender Beliebtheit. Auch Profiköche sind auf den Geschmack gekommen und verarbeiten das wilde Grünzeug in ihren Gerichten. Wenn Pippa Lovell Zutaten für ihr Restaurant auf der Isle of Man braucht, geht die Köchin nicht einkaufen, sondern zieht einfach mit ihrem Korb los. Die Insel in der Irischen See zwischen Großbritannien und Irland ist ein echtes Naturparadies. Wilde Kräuter und Beeren, Seetang, Pflanzen, die andere für Unkraut halten – all das landet bei Pippa Lovell auf dem Teller.



