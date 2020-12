Auflösung: In dieses Auto möchten Sie gern einsteigen!

In der neuen Reihe "Die Fahrrückten" stellt Euromaxx Menschen vor, die eine Leidenschaft für ungewöhnliche Fahrzeuge haben. Darunter der fantasievoll umgebaute Oldtimer "Tetanus Cord" von Andy Saunders, der experimentelle Rennwagen "Brutus" und das tauchende Auto sQuba des Schweizer Entwicklers Frank Rinderknecht.

Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, in welches dieser Fahrzeuge sie am liebsten mal einsteigen möchten. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir einen DW-Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design verlost. Gewonnen hat Ghislain Franck S. aus Burkina Faso . Er möchte gern mal mit dem "Tetanus Cord" eine Runde drehen.

Herzlichen Glückwunsch!