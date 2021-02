Auflösung Gewinnspiel: Welches ist Ihr Lieblingsbundesland?

In unserem Bundesländer-Gewinnspiel hatten wir eingeladen, auf einer virtuellen Deutschlandreise die Schönheiten und Eigenheiten aller 16 Bundesländer zu entdecken. Und fragten: Welches ist Ihr Lieblingsbundesland?

Unter allen Einsendungen haben wir nun die Gewinner verlost. Glückliche Gewinnerin unseres Hauptpreises, eines Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist Joan R. aus den USA. Die beiden Trostpreise, jeweils ein nachhaltiges Reiseset, zusammengestellt von der DW, gehen an Alejandra C. aus Kolumbien und Javier M. aus Spanien. Alle drei sind absolute Bayern-Fans.

Joan beschreibt ihre Faszination für Bayern so: “Wo auch immer man in Bayern unterwegs ist, überall sieht es aus wie eine Postkarte!“. Mit ihrer Begeisterung für Deutschlands südlichstes Bundesland ist Joan nicht alleine. Die überwältigende Mehrheit unserer User sah das ganz genauso und wählte Bayern zu ihrem Favoriten. Dicht gefolgt von den Bundesländern Berlin (Platz 2) und Baden-Württemberg (Platz 3).

Gewinnerin Alejandra C. ist verliebt in Bayerns Schlösser, von denen Neuschwanstein das berühmteste ist

Dauerbrenner Bayern

Wir haben aus den Zuschriften unserer User die ersten drei Plätze ermittelt. Schon bei unseren Gewinnaktionen 2018 und 2019 führte Bayern die Auswertung an, und auch 2021 ist dieses Bundesland wieder Favorit. Tradition, Kultur, Natur und bayerischer Charme - all das verbindet man mit Bayern. Es begeistert auch unsere Gewinner.

Javier M. aus Spanien ist von der Mischung aus "Weltklasse-Kulturlandschaft" und Natur fasziniert. Und Alejandra C. aus Kolumbien spricht vielen aus der Seele, wenn sie sagt: "Die Region hat all das, was ich liebe: Geschichte und ihre ikonischen mittelalterlichen Schlösser, die selbst Disney inspirieren; paradiesische karibische Seen und die hohen Berge der Alpen, die jedem Betrachter magisch und surreal erscheinen."

Neu in Berlins alter Mitte: das Humboldt-Forum, ein Ort für Kultur und Wissenschaft, für Austausch und Debatten

Bewegung auf den Plätzen 2 und 3

Die deutsche Hauptstadt stieg in der Gunst unserer User von Platz 3 auf Platz 2 . Es muss an der Vielseitigkeit der Stadt liegen: Eine Millionenmetropole und trotzdem grün, eine Partymetropole und trotzdem ruhig. Berlin ist immer wieder neu und anders und das begeistert. Gerade wird Berlins Mitte aufwändig aufpoliert. Jüngstes Highlight ist das Humboldt Forum. Berlin verkörpert Geschichtsbewusstsein: Die ganze Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten, Museen und ihrer Stadtarchitektur lädt ein zu einem Parcours durch die Jahrhunderte.

Bei der Auswertung unseres Gewinnspiels 2019 lag die deutsche Hauptstadt noch hinter Nordrhein-Westfalen auf Platz drei. Das Bundesland im Westen, mit attraktiven Sehenswürdigkeiten von A wie dem Aachener Dom bis Z wie der Zeche Zollverein, ist in diesem Jahr auf Platz vier abgerutscht. An seine Stelle rückte ein anderes südliches Bundesland: Baden-Württemberg, die neue Nummer 3.

Eine farbenfrohe Tradition aus dem Schwarzwald - die Bollenhuttracht

Schwarzwälder Kirschtorte und Bollenhut sind die Botschafter eines Bundeslandes, dass wie kein anderes für Genuss und Können steht. Vieles, was aus Baden-Württemberg kommt, hat es zu Weltruhm gebracht: ob Kuckucksuhr, Schwarzwälder Kirschtorte, Mercedes oder Porsche. Ein Besuch in Baden-Württemberg ist ein Besuch im Bundesland der Superlativen.

Wir danken all jenen, die bei unserem Gewinnspiel mitgemacht haben, hoffen sie hatten Freude daran und wünschen den Gewinnern viel Spaß mit ihren Preisen.