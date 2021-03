Auflösung: Diese Wassersportart mögen Sie am liebsten!

Viele Menschen möchten am Meer oder am See nicht einfach nur entspannen, sondern aktiv werden. Manche lieben das Schwimmen und Tauchen, andere sind lieber auf dem Wasser unterwegs – beim Surfen, Segeln oder Stand-up-Paddling.



Viele von Ihnen haben diese Woche bei unserer Umfrage mitgemacht und uns geschrieben, welche Wassersportart sie am liebsten mögen. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!



Unter sämtlichen Einsendungen haben wir einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design verlost. Gewonnen hat Ali Youcef M. aus Ras El Ma in Algerien. Er hat eine Leidenschaft für das Tauchen.



Herzlichen Glückwunsch!