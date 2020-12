Auflösung: Diese Brücke gefällt Ihnen am besten!

Von Brücken geht eine große Faszination aus. Sie dienen als Symbol der Verständigung und sind für Ingenieure und Architekten eine große Herausforderung. Städte schmücken sich mit ihnen – und viele Brücken blicken auf eine lange Geschichte zurück.

Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, welche Brücke in Europa Ihnen am besten gefällt. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design verlost. Gewonnen hat Carlos A. aus Bogota in Kolumbien.

Die Ponte Vecchio im italienischen Florenz ist sein Favorit.

Herzlichen Glückwunsch!