Auflösung: Diese Blume duftet für Sie am besten! 

Duftende Blüten entspannen, beleben und erfrischen mit ihrem Geruch. In der südfranzösischen Provence blüht zur Zeit der Lavendel. Für dieses Naturschauspiel werden spezielle Fototouren angeboten. Kurz vor der Ernte wird der Duft des Lavendel besonders intensiv. Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, welche Pflanze für sie am besten duftet. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Karen Mc Garry aus Vigo Village in Großbritannien. Für sie riecht Lavendel am besten.

Herzlichen Glückwunsch!