Auflösung: Die Lieblingstageszeit der Euromaxx-Zuschauer!

“Morgenstund hat Gold im Mund“ heißt es in einem deutschen Sprichwort. Dem würden Langschläger und geborene Nachtmenschen aber energisch widersprechen. In einer Spezialausgabe von Euromaxx dreht sich alles um die Nacht. Wir begleiten Künstler, die in der Dunkelheit aktiv und kreativ sind. Von Ihnen wollten wir wissen, ob sie ein Frühaufsteher sind oder auch eher zu den Nachteulen gehören.



Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben und uns verraten, welche Tageszeit Ihr Favorit ist. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir einen DW-Reise-Rucksack mit Inhalt verlost. Gewonnen hat Luciano P. aus Madrid in Spanien. Er mag am liebsten die Abendstunden und den Sonnenuntergang.



Herzlichen Glückwunsch!