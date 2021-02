Auflösung: Die Lieblings-Fotomotive der Euromaxx-Zuschauer!

Selfies, Landschaftsaufnahmen oder Urlaubserinnerungen - Fotografieren gehört zu unserem Alltag einfach dazu. In einer Spezialausgabe von Euromaxx dreht sich alles um das Thema "Fotografie". Euromaxx hat fünf europäische Fotografinnen und Fotografen getroffen, die alle ganz unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Arbeit setzen. Von Ihnen wollten wir wissen, was Sie am liebsten ablichten.

Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben und uns verraten, welches Fotomotiv Ihr Favorit ist. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir einen DW-Reise-Rucksack mit Inhalt verlost. Gewonnen hat Rowan M. aus Auckland in Neuseeland. Er mag am liebsten Fotos auf denen er und seine Frau zusammen abgebildet sind. Herzlichen Glückwunsch!