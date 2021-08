Auflösung: Das ist Ihre Lieblingssportart im Sommer!

Das Stand-Up-Paddeln, kurz SUP erfreut sich weltweit großer Beliebtheit und hat sich zu einem Trendsport entwickelt. Besonders bei gutem Wetter macht es vielen Spaß, mit einem Board und einem Paddel über das Wasser zu gleiten und die Aussicht zu genießen.



Wir wollten von Ihnen wissen, was Ihre Lieblingssportart im Sommer ist. Dass Sie auch in der warmen Jahreszeit sportlich aktiv sind, beweist die große Anzahl an Rückmeldungen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.



Unter sämtlichen Einsendungen haben wir ein Stand-Up-Paddle der Marke inty mit aufblasbarem Board und viel Zubehör verlost. Gewonnen hat Viktor K. aus Vranov in der Slowakei. Seine Lieblingssportart im Sommer ist das Stand-Up-Paddeln.

Herzlichen Glückwunsch!