Auflösung: Das ist Ihr Lieblingsgetränk!

Deutschland ist weltweit für seine Bierkultur und -vielfalt bekannt. Bis heute spielt das deutsche Reinheitsgebot für Bier aus dem Jahr 1516 beim Brauen eine wichtige Rolle. Es besagt, dass Bier, das in Deutschland hergestellt wird, lediglich Gerste, Hopfen, Hefe und Wasser enthalten darf.

Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, was Sie am liebsten trinken. An dieser Stelle an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir einen gefüllten Rucksack im exklusiven DW-Design verlost. Gewonnen hat Narendro S. aus Surabaya in Indonesien. Sein Lieblingsgetränk ist Ginger Ale. Und Narendro S. schrieb dazu, dass sein schönster Ginger Ale-Moment der war, als er ein frisch gebrautes Ale bei einer Bergwanderung genießen konnte.



Herzlichen Glückwunsch!