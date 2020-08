Auflösung: Das ist Ihr außergewöhnlichster Übernachtungsort!

Für experimentierfreudige Urlauber kann die Unterkunft nicht skurril genug sein. Wer das Besondere sucht, kann in ehemaligen Gefängnissen oder in Gurkenfässern nächtigen, in Höhlen hausen oder in Iglus frieren. Wir wollten von Ihnen wissen, an welchen außergewöhnlichen Orten Sie schon einmal übernachtet haben. Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Sajid A. aus Islamabad in Pakistan. Sein außergewöhnlichster Übernachtungsort war: Eine Übernachtung im Schlafsack auf einem Gletscher im Hochgebirge.

Herzlichen Glückwunsch!