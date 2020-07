Auflösung: Das ist ein für Ihre Region typisches Streetfood! 

Überall auf der Welt gibt es köstliche, kleine Snacks für Zwischendurch - einfach so auf die Hand. In Kopenhagen wird Streetfood sogar von Sternköchen zubereitet. Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, welches Streetfood es in ihrer Region gibt. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Larysa Kovbasyuk aus der Ukraine. Typisches Streetfood in ihrer Heimat ist: Perepitschka - ein typisch ukrainischer Straßensnack.

Herzlichen Glückwunsch!