Auflösung: Das beliebteste Gericht aus Ihrer Heimat!

In jedem Land und jeder Region gibt es Speisen, die besonders beliebt sind. In Deutschland gehört dazu zum Beispiel die Currywurst! Den einfachen Imbiss bekommt man hierzulande an nahezu jeder Straßenecke. Wir wollten von Ihnen wissen, welche typischen Gerichte bei Ihnen zu den Klassikern gehören. Viele haben uns dazu geschrieben, dafür Ihnen allen ein herzliches Dankeschön!



Unter sämtlichen Einsendungen haben wir ein iPad verlost. Gewonnen hat Greg N. aus Großbritannien. Er schrieb: "Ich kann natürlich nicht für mein ganzes Land sprechen. Wer kann das schon? Aber mein Lieblingsgericht ist „Fish and Chips“ - mit Erbsenpüree, Salz und Essig. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, an dem ich das erste Mal „Fish and Chips“ aß. Es war mein fünfter Geburtstag, und es war auch das erste Mal, dass meine Eltern mit mir ins Kino gingen. Der Film hieß Ben Hur. Der Film, die große Leinwand und das aufkommende Fernsehen, waren für mich eine Offenbarung. Ebenso wie „Fish and Chips“ - das Beste, was ich je gekostet hatte. Und das ist es immer noch."



Herzlichen Glückwunsch!