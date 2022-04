DW Nachrichten

Aufhebung der Corona-Beschränkungen und digitale Innovation in der Pandemie

Die Corona-Beschränkungen fallen und vielerorts wird sogar die Maskenpflicht aufgehoben. Plötzlich sieht man wieder lächelnde Gesichter. Sogar Reisen in ferne Länder scheinen wieder möglich. Immer mit dabei das Smartphone. Mobiles Internet hat es für Viele möglich gemacht in der Quarantäne und im Lockdown mit der Welt in Verbindung zu bleiben.