Auf Rekordjagd durch Europa: Im Rausch der Geschwindigkeit auf der ältesten Bobbahn

Den kalten Fahrtwind im Gesicht rauscht die Welt wie ein Trugbild vorbei. Das Herz rast, die Knie werden weich. Und der Körper wird in den engen Kurven wie ein Spielball von links nach rechts geschleudert. Mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde geht es den Eiskanal hinunter. Dabei drückt einen das Vier- bis Fünffache des eigenen Körpergewichts in den Sitz. 75 Sekunden Adrenalin pur: Eine Gästebobfahrt auf dem "Olympia Bob Run St. Moritz-Celerina" ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst.

Als Anfänger im Eiskanal

DW-Reporter Hendrik Welling hat sich diesem Abenteuer gestellt. Für die Reihe "Europa maxximal" im DW-Magazin "Euromaxx" ist er gemeinsam mit erfahrenen Bobsportlern die Bahn auf zwei Kufen hinabgerast. Ob ihn diese Erfahrung kalt gelassen hat, das erfahren Sie im Video.

Die Anfänge des Bobfahrens

Tatsächlich wurde hier, in den Schweizer Alpen, der Bobsport erfunden. Um ein paar gelangweilte Engländer in ihrem Winterurlaub zu unterhalten, ließ ein findiger Hotelier Ende des 19. Jahrhunderts einfach zwei Schlitten zusammenschweißen. Und da die verrückten Touristen nicht immer auf den Straßen rodeln sollten, wurde 1904 zwischen St. Moritz und dem Nachbarort Celerina zum ersten Mal eine Eisbahn gebaut.

Das Bobmuseum Celerina in der Nähe von St. Moritz zeigt die Anfänge des Bobsports in der Region

Bis heute entsteht sie an derselben Stelle jedes Jahr aufs Neue. Nach dem ersten Schneefall machen sich die Bahnbauer ans Werk. Mit Bagger und Schaufel errichten sie innerhalb von drei Wochen die neue Bobbahn. Sie ist damit nicht nur die älteste der Welt, sondern auch die einzige, die gänzlich ohne ein Betonfundament gebaut wird. Aus rund 15.000 Kubikmetern Schnee und zehn Millionen Litern Wasser entsteht die gut 1.700 Meter lange Strecke.

St. Moritz liegt im Hochtal Engadin und gehört zu den beliebtesten Wintersportorten Europas

Ein Hauch von Olympia für Jedermann

Schon so mancher Weltcupsieger und Olympionike ist in den letzten Jahrzehnten den berühmten Eiskanal hinuntergesaust – und dank der Gästefahrten auch jede Menge Amateure wie unser DW-Reporter. Aber keine Sorge: Sollten Sie sich als Hobby-Bobfahrer versuchen wollen, werden Sie auf der Bahn nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Geschützt zwischen Pilot und Bremser geht es im Viererbob auf ins rasante Abenteuer. So ist noch jeder heil nach unten gekommen. Vorkenntnisse müssen Sie dafür nicht mitbringen – eine gehörige Portion Mut dagegen schon.

Service-Tipps:

Adresse: Olympia Bob Run St. Moritz-Celerina Via Maistra 54, 7500 St. Moritz, Schweiz

Anreise: vom Bahnhof St. Moritz Buslinie 3 bis St. Moritz Dorf, dann mit der Buslinie 2 oder 6 bis St. Moritz Bären

Öffnungszeiten: täglich 7–16 Uhr (Mitte Dezember bis Anfang März)



Der besondere Tipp: Im nahe gelegenen Bobmuseum Celerina kann man sich über die Geschichte des Sports und der Bobbahn informieren. Giassa da Scoula 6, 7505 Celerina.



Das Buch zur Reihe

Europa von seiner extremen Seite: Die Reihe "Europa maxximal" im Lifestyle- und Kulturmagazin "Euromaxx" macht europäische Superlative erlebbar – von außergewöhnlicher Architektur über spektakuläre Landschaften bis hin zu einzigartigen kulturellen Phänomenen. Begleitend zur Reihe erscheint das Buch "111 extreme Orte, die man gesehen haben muss" in Kooperation mit dem Emons Verlag. Hier können Sie das Buch bestellen. Ein alternativer Reiseführer, informativ und unterhaltsam zugleich. Für Reiselustige, Europa-Fans und alle, die gerne mit ausgefallenem Partywissen angeben wollen.