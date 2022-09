Adria-Magistrale, Balkan

Sie gilt als die heimliche Königin der europäischen Küstenstraßen, die Adria-Magistrale. Über 1000 km führt sie kurvenreich von Triest in Italien immer an der Adriaküste entlang über Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina bis nach Ulcinj in Montenegro. Das Meer immer im Blick, verbindet sie einige der schönsten Reiseziele des Balkans. Darunter Dubrovnik in Kroatien und Budva in Montenegro.