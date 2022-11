Check-in

Auf nach Vilnius, Danzig und Prag

DW-Reporterin Nicole Frölich fragt, wie der Tourismus in der tschechischen Hauptstadt Prag die Corona-Krise überstanden hat. Außerdem ist DW's Lukas Stege in der Hauptstadt Litauens und in der polnischen Hafenstadt Danzig unterwegs.