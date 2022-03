Regierungswechsel

Auf Moon folgt Yoon - Südkoreas neuer Präsident: "Frieden durch Macht"

Nach dem Machtwechsel in Seoul will Wahlsieger Yoon Suk Yeol näher an die USA rücken und eine härtere Gangart gegenüber Nordkorea und China einschlagen. Martin Fritz aus Tokio.

Neuer Präsident von Südkorea Yoon Suk Yeol