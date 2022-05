Unter dem Motto „Klassenzimmer unter Segeln“ kann jedes Jahr eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus Deutschland ihr Klassenzimmer für sechs Monate gegen ein traditionelles Segelschiff auf dem Atlantik eintauschen und dort lernen – und zwar nicht nur aus dem Lehrbuch. Andi, Tobi und Basti von der Band EINSHOCH6 sind zwar nicht auf dem Atlantik, sondern „nur“ auf dem Starnberger See in Bayern unterwegs. Aber auch sie stellen fest, dass man beim Segeln viel lernen kann, vor allem wenn es um Teamwork geht. Bestimmt wären die drei begeistert von diesem Schulprojekt. Und Ihre Lernenden? Finden Sie es heraus und diskutieren sie im Kurs.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie sich gemeinsam mit den Lernenden das Video zur Folge „Auf dem Segelboot“ an. Sammeln Sie anschließend an der Tafel möglichst viele Begriffe, die mit dem Thema „Segeln“ bzw. „Schifffahrt“ allgemein zu tun haben. Es können Wörter sein, die im Video vorkommen, aber auch Vokabeln, die über die Lektion hinausgehen. Teilen Sie den Kurs anschließend in zwei Gruppen ein. Nun muss reihum jeder Lernende seiner Gruppe einen der Begriffe umschreiben, ohne ihn direkt zu nennen. Errät die Gruppe den Begriff, bekommt sie einen Punkt.

Lesen Sie anschließend gemeinsam den Text „Schule auf hoher See“ oder das vereinfachte Top-Thema „Auf hoher See fürs Leben lernen“. Diskutieren Sie im Plenum. Könnten die Lernenden sich vorstellen, mehrere Monate auf einem Segelschiff zu verbringen? Denken sie, dass die Schülerinnen und Schüler auf hoher See wichtige Dinge fürs Leben lernen? Was sind die Vor- und Nachteile dieses Projekts? Lassen Sie die Lernenden anschließend ein Rollenspiel spielen. Eine Person übernimmt die Rolle eines begeisterten Schülers oder einer begeisterten Schülerin und möchte gerne am Projekt teilnehmen. Eine andere Person schlüpft in die Rolle eines besorgten Elternteils. Welche Argumente haben beide Seiten?

Benötigte Materialien:

Lektion „Auf dem Segelboot“ (Video)

Artikel „Auf hoher See fürs Leben lernen“

Niveaustufe:

B1

Das Format in Kürze:

Mit dem Bandtagebuch entdecken Lernende Deutschland und den deutschen Hip-Hop: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt sie mit auf eine Reise quer durch die Republik. Die Lerner begleiten die Band in ihrem Videotagebuch ins Studio, zum Fußballspiel, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Die Songs der Alben „Lass uns reden“ und „Reise um die Welt“ sowie coole Musikvideos machen aus dem Bandtagebuch ein Lernformat mit Hitpotenzial.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine sogenannte Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. In einem eigenen Bereich für Lehrkräfte haben wir außerdem noch einmal sämtliche Handreichungen und Arbeitsblätter für den Einsatz der Serie im Unterricht übersichtlich zusammengestellt. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch ein eigenes Aktivitätenbuch mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben.