Auf ein Wort...Strafe

Thomas Fischer ist Jurist. Er war Vorsitzender des 2. Strafsenats am Bundesgerichtshof und ist Autor und Herausgeber des in Deutschland maßgeblichen Kommentars zum Strafgesetzbuch. In seinem Buch "Über das Strafen" diskutiert Thomas Fischer den Sinn von Strafen und erörtert den Stellenwert des Strafrechts in einer freiheitlichen Demokratie. In seinen vielfach rezipierten Kolumnen für ZEIT Online und Spiegel Online setzt er sich kritisch und kontrovers mit gesellschaftlich diskutierten Rechtsfällen auseinander.