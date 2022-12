Auf ein Wort... Universum

Harald Lesch ist Astrophysiker und Naturphilosoph. Er ist Professor für theoretische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und lehrt an der Hochschule für Philosophie München. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, in denen er naturwissenschaftliche Phänomene für Laien erklärt und sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen beschäftigt. Einem breiten Publikum ist Harald Lesch außerdem als Moderator verschiedener Wissenschaftssendungen, z.B. "Leschs Kosmos", bekannt.