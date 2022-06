Auf ein Wort... - Michel Friedman im Gespräch mit Sönke Neitzel

Prof. Sönke Neitzel ist Militärhistoriker und forscht unter anderem zur Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Internationale Bekanntheit erlangte er mit der Analyse abgehörter Gespräche deutscher Wehrmachtssoldaten in dem Buch Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben in Kollaboration mit Harald Welzer. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine mahnt Neitzel die um die Wehrhaftigkeit der deutschen Bundeswehr.