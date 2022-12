Alltagsdeutsch

Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum

In der Adventszeit steht eine von vielen wichtigen Entscheidungen an: der Kauf des Weihnachtsbaums. Manche Familie will sich selbst einen schlagen – was nicht selten zu Diskussionen über den perfekten Baum führt.

Bei einer derartig großen Auswahl fällt die Entscheidung nicht leicht.

