Auf dem Mekong durch Laos

Der Mekong wird auch "die Mutter des Wassers" genannt. Er ist Transportweg, Wasserversorger und Nahrungsquelle für Millionen von Menschen.

Bild: HR

Der Film begibt sich auf die Reise in die ehemalige Königsstadt Luang Prabang in Laos. Sie gilt als eine der schönsten Städte Südostasiens und noch immer bestimmt hier die Religion den Alltag: Jeden Morgen ziehen hunderte Mönche durch die Altstadt, um ihre Almosen einzusammeln.

Bild: HR

In den abgelegenen Dörfern, die teilweise nur per Boot zu erreichen sind, leben die meisten Laoten von der Landwirtschaft. Große Reisfelder erstrecken sich rechts und links der fruchtbaren Ufer des Mekong, denn Reis ist das Hauptnahrungsmittel der Laoten und wird dreimal am Tag gegessen.

Bild: HR

Für Abwechslung sorgen einige Fischer, die mit ihren Booten auf dem Fluss unterwegs sind und die Menschen mit ihrem Fang versorgen.

Neben einzelnen Touristen-Booten nutzen die Einheimischen den Mekong als Hauptverkehrsader, denn sogar größere Städte in Laos sind auf dem Wasser immer noch am schnellsten zu erreichen. Einige hundert Kilometer weiter am Fluss erscheint irgendwann die Hauptstadt Vientiane, das wirtschaftliche Zentrum von Laos und ein Umschlagplatz für die berühmte laotische Webkunst, die von hier aus in alle Welt geht.

