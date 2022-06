Auf dem Campingplatz

Wer campt, der reist unabhängig, ist flexibel und kann die Natur genießen. Kein Wunder also, dass zwei Millionen Deutsche regelmäßig Campingurlaub machen und rund zehn Millionen zumindest ab und zu ihren Urlaub in Zelt oder Wohnwagen verbringen. Tobi, Basti und Kurt von EINSHOCH6 gehören vielleicht auch bald dazu. In der Folge „Camping statt Urlaub“ testen die drei diese Art, Urlaub zu machen, und sind begeistert. Und wie sieht es bei Ihren Lernenden aus? Nehmen Sie das Video doch zum Anlass für eine Diskussion im Kurs.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie gemeinsam das Video zur Folge „Camping statt Urlaub“ an. Haben die Lernenden in Ihrem Kurs schon einmal Urlaub auf einem Campingplatz gemacht? Sprechen Sie im Plenum darüber, ob Camping im Heimatland Ihrer Lernenden beliebt ist und was zu einem typischen Campingurlaub gehört. Sammeln Sie dabei relevante Vokabeln an der Tafel. Teilen Sie den Kurs dann in Kleingruppen ein. Die Lernenden sollen nun die nötige Ausrüstung für einen einwöchigen Campingurlaub zusammenstellen. Nur Lebensmittel können vor Ort gekauft werden. Tragen Sie die Ergebnisse anschließend im Plenum zusammen.

Teilen Sie den Kurs danach in zwei Teams auf. Ein Team soll die Ansicht vertreten, dass es sich nur dann um einen „echten“ Campingurlaub handelt, wenn man im Zelt schläft. Das andere Team findet eine Reise mit Wohnwagen oder Wohnmobil besser. Geben Sie den beiden Gruppen etwas Zeit, um Argumente zu sammeln und sich vorzubereiten. Im Anschluss wird im Plenum diskutiert. Welche Gruppe hat am Ende die überzeugenderen Argumente?



Benötigte Materialien:

Lektion „Camping statt Urlaub“ (Video)



Niveaustufe:

mind. B1



Das Format in Kürze:

Mit dem Bandtagebuch entdecken Lernende Deutschland und den deutschen Hip-Hop: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt sie mit auf eine Reise quer durch die Republik. Die Lernenden begleiten die Band in ihrem Videotagebuch ins Studio, zum Fußballspiel, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Die Songs der Alben „Lass uns reden“ und „Reise um die Welt“ sowie coole Musikvideos machen aus dem Bandtagebuch ein Lernformat mit Hitpotenzial.



Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. In einem eigenen Bereich für Lehrkräfte haben wir außerdem noch einmal sämtliche Handreichungen und Arbeitsblätter für den Einsatz der Serie im Unterricht übersichtlich zusammengestellt. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch ein eigenes Aktivitätenbuch mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben.