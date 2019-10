Auch Spanien ist auf der sicheren Seite

Der dreimalige Titelträger Spanien hat sich mit einem glücklichen 1:1 gegen Schweden für die Endrunde der Fußball-Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Spanien bleibt mit 20 Punkten Tabellenführer in der Gruppe F, dahinter kämpfen Schweden, Rumänien und Norwegen um das zweite Ticket.

Ohne Sergio Ramos

Der ehemalige HSV-Profi Marcus Berg hatte die Gastgeber bei der Partie in Solna in Führung gebracht (50.). In der Nachspielzeit sicherte Rodrigo (90.+2) den Gästen dann nach einem Eckball den benötigten Punkt. Die Spanier mussten ohne ihren gesperrten Kapitän Sergio Ramos antreten.

Schweden kann sich weiter aus eigener Kraft für die Endrunde qualifizieren. Großer Konkurrent bleibt Rumänien, das gegen Norwegen aber nur zu einem 1:1 (0:0) kam. Sicher bei der Europameisterschaft dabei sind ansonsten bereits Belgien, Italien, Russland, Polen und die Ukraine.

mll/qu (SID, dpa)