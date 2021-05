Auch Genesene brauchen eine Impfung gegen COVID-19

Vitamin C: Fürs Immunsystem und gegen Infekte

Iss mich!

Die meisten Säugetiere können Vitamin C synthetisieren, also selbst herstellen. Menschen nicht. Wir müssen diesen wasserlöslichen Mikronährstoff mit der Nahrung zu uns nehmen. Vitamin C ist in Kiwis, Orangen und Grapefruits, aber auch in Gemüse wie Rosenkohl, Brokkoli und Paprika enthalten. Leider ist es etwas hitzeempfindlich - deshalb Vorsicht beim Kochen!