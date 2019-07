Auch Görges verabschiedet sich aus Wimbledon

Mit Julia "Jule" Görges (Artikelbild) ist nun auch die letzte deutsche Tennisspielerin beim diesjährigen Turnier in Wimbledon ausgeschieden. Gegen die US-Amerikanerin Serena Williams tat sich die 30-Jährige aus Bad Oldesloe ein weiteres Mal sehr schwer und verlor in der dritte Runde glatt in zwei Sätzen mit 3:6,4:6. Damit findet die zweite Woche der "Championships" ohne deutsche Damen-Beteiligung statt, nachdem unter anderem Titelverteidigerin Angelique Kerber früh verloren hatte.

Aufschlag mit Wucht

Williams, über deren Form im Vorfeld erneut viel spekuliert wurde, präsentierte sich in der Partie auf dem großen Court 1 deutlich besser als in den Runden zuvor. Vor allem auf ihren wuchtigen Aufschlag konnte sich die 37-Jährige verlassen. Zudem gelang es ihr immer wieder, auch in Aufschlagspielen der Deutschen mit guten Returns direkt zu punkten. Als "Serena" ihrer Gegnerin im zweiten Satz beim 2:2 das Service abnahm, war eine Vorentscheidung gefallen. "Es war ein kompliziertes Match für mich, aber ich steigere mich von Match zu Match", sagte die Amerikanerin, nachdem Görges den letzten Ball nicht mehr über das Netz bringen konnte.

Manchmal muss sich die Faust von Serena Williams einiges anhören. Diesmal aber gab es keinen Frust

Serena Williams nimmt damit ein weiteres Mal Kurs auf den 24. Grand-Slam-Sieg, der ihr zum Rekord der Australierin Margaret Court noch fehlt. In der nächsten Runde wartet die Spanierin Carla Suarez Navarro als Gegnerin auf sie, keine zu schwierige Aufgabe, werden Serena-Fans denken. In einem Damen-Turnier, in dem bislang die jungeUS-Amerikanerin Cori "Coco" Gauff für Furore sorgt, ist das eine spannende Konstellation.

Bessere Returns im zweiten Satz

Jule Görges hingegen dürfte weiter darüber nachdenken, wie sie trotz ihres verbesserten Spiels gegen die "Übergegnerin" Williams zu einem Erfolg kommen könnte. An diesem Samstag in London ließ sie ihr erster Aufschlag phasenweise im Stich. Und erst im zweiten Satz gelang es Görges, ihrerseits die Aufschläge von Serena besser zu returnieren. Vereinzelte gute Punkte nach längeren Ballwechseln reichten aber nicht aus, Williams dauerhaft in Verlegenheit zu bringen.

ml/cc (SID, Sky)