Außenministerin Baerbock in China

Annalena Baerbock auf schwieriger Mission: Die Außenministerin führt am Freitag politische Gespräche in Peking. Dabei soll es unter anderem um den Krieg Russlands in der Ukraine und die Spannungen um Taiwan gehen. Vorher besuchte die Ministerin die Hafenstadt Tianjin.