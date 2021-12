Außenministerin Baerbock besucht den Dreh- und Angelpunkt

"Was gibt es Schöneres für eine Außenministerin, als am ersten Morgen im neuen Amt in Paris zu sein?", fragte Annalena Baerbock bei ihrem Antrittsbesuch. Ihr Blick fällt im "Quai d' Orsay", dem altehrwürdigen Außenministerium am Ufer der Seine, auf schwere Lüster und goldenen Stuck im Pressesalon. Jean-Yves Le Drian, ihr französischer Kollege, der schon zwei deutsche Außenminister erlebt hat, lächelt zufrieden. "Es ist eine schöne Tradition", dass deutsche Außenminister immer zuerst nach Frankreich kämen. Annalena Baerbock und Le Drian duzen sich und versichern sich gegenseitig ihrer persönlichen Freundschaft und der Freundschaft ihrer Länder. Für Deutschland gebe es "keine engeren Freunde als Frankreich", sagt Baerbock. Sie wolle "investieren in den engen Draht zwischen Berlin und Paris".

Klimapolitik als gemeinsamer Schwerpunkt

Dann schmeichelt sie dem französischen Gastgeber noch ein wenig, indem sie erklärt, dass sie sich in Sachen Klima-Diplomatie einiges von Frankreich abschauen wolle. "Es ist kein Zufall, dass ich internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt federführend verantworten werde." Frankreich habe das schon so beim Klima-Gipfel in Paris 2015 gehandhabt. Das sei eine "Sternstunde der Diplomatie" gewesen. Die deutsche Außenministerin sichert zu, dass die Bundesregierung Frankreich bei der anstehenden EU-Ratspräsidentschaft im kommenden Halbjahr nach Kräften unterstützen wird: "Ihr könnt euch auf uns verlassen."

Baerbock: Dreh- und Angelpunkt Europa

Besonders die EU-Konferenz zur Zukunft Europas, für die sich Frankreichs im Wahlkampf stehender Präsident Emmanuel Macron so einsetzt, sei "ganz wichtig", so Baerbock. Unter französischer Präsidentschaft soll ein neuer "strategischer Kompass" der EU beschlossen werden. Der wird von der Außenministerin der Ampelkoalition mitgetragen, auch wenn er die Aufstellung einer schlagkräftigen militärischen Eingreiftruppe beinhaltet. Das ist im Koalitionsvertrag der Ampel so festgelegt.

Atomkraft umstritten

Bei aller zur Schau getragenen Harmonie gibt es natürlich Unterschiede, räumt Baerbock auf Fragen von Journalisten ein. Frankreich will zum Beispiel Atomenergie als grüne klimaneutrale Alternative zu Kohle, Öl und Gas in der Klimapolitik der Europäischen Union verankern. Die grüne Politikerin sieht das kritisch, da Deutschland seine Atomkraftwerke nach und nach abschaltet. Als neue Chefdiplomatin belässt sie es in Paris aber bei der Aussage, dass "auf allen Ebenen jetzt darüber gesprochen wird." Sie verweist auf ihren Chef, Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich am Freitag mit dem französischen Präsidenten treffen wird, und auf den EU-Gipfel kommende Woche in Brüssel.

Beraten wird innerhalb der neuen Bundesregierung und zwischen Deutschland und Frankreich auch noch über einen möglichen "diplomatischen Boykott" der olympischen Winterspiele in China. Die USA, Australien, Kanada und Großbritannien wollen keine staatlichen Repräsentanten nach Peking schicken. Annalena Baerbock und Yves Le Drian signalisieren, dass dies noch offen sei und im Rahmen der Europäischen Union entschieden werden solle.

Einigkeit bei der Ukraine

Geschlossenheit dann wieder bei der derzeit drängendsten außenpolitischen Krise in Europa: dem Truppenaufmarsch Russlands, von dem sich die Ukraine bedroht fühlt. "Die territoriale Integrität der Ukraine ist nicht verhandelbar", sagt Annalena Baerbock in Richtung Moskau. "Russland würde einen hohen politischen, und vor allem wirtschaftlichen Preis zahlen", kündigt die Außenministerin an.

Frankreichs Außenminister und sie sind sich einig, dass der befürchtete Angriff Russlands auf weitere Teile der Ukraine verhindert und jetzt deeskaliert werden muss. Das ins Stocken geratene Minsker Abkommen bleibe der Weg, um eine Befriedung der Ost-Ukraine zu erreichen. Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine sitzen hier im sogenannten Normandie-Format zusammen. Der letzte Gipfel fand aber bereits vor zwei Jahren - ebenfalls hier in Paris - statt.

Mit dem Zug von Paris nach Brüssel: So sind weniger Flugzeuge der Luftwaffe für die erste Dienstreise nötig

EU wird aufgewertet

Das Thema Ukraine wird am Nachmittag beim ersten Gespräch der Außenministerin mit dem Hohen Beauftragten für Außenpolitik der EU, Josep Borrell, in Brüssel eine zentrale Rolle spielen. Dem EU-Chefdiplomaten wird Annalena Baerbock versichern, auf Deutschland sei Verlass. Die groben Linien der deutschen EU-Politik würden sich nicht verändern.

"Die EU ist Dreh- und Angelpunkt der deutschen Außenpolitik." Diese Botschaft trug Baerbock während ihrer ersten Reise mehrfach vor. "Wir müssen, wo immer möglich, die Kooperation als Europäer und Europäerinnen suchen, aber, wo nötig, auch in der Lage sein, eigenständig zu handeln.", sagte Baerbock bereits in Paris und prägt damit ein Art Leitzsatz für die internationale Politik der Ampel in den kommenden vier Jahre. Ansonsten wolle sie zunächst zuhören, was die Partner in der EU zu sagen hätten.

Am Montag wird die Neue auf dem Brüsseler Parkett bereits an ihrem ersten formalen EU-Außenministertreffen teilnehmen. Die erste deutsche Außenministerin ist die erste, die am ersten Arbeitstag nach Brüssel reist und damit die Europäische Union aufwertet. Ihre Vorgänger eilten alle in den ersten Amtstagen nach Paris, Warschau, London oder Den Haag, aber nicht nach Brüssel.