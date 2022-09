Schwere Vorwürfe gegen Spanien wegen Pushbacks in Melilla

Die Zahl der Toten an Europas Außengrenzen steigt: Allein am 24. Juni kamen mindestens 27 Migranten am Grenzzaun der spanischen Exklave Melilla ums Leben. Augenzeugen werfen Spanien gegenüber der DW Rechtsbruch vor.