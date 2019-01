Asian Cup: Thailand besiegt Bahrain

Für Thailands Fußball-Nationalmannschaft hat sich der kurzfristige Trainerwechsel nach dem Fehlstart in den Asian Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgezahlt. Beim Debüt des neuen Coaches Sirisak Yodyardthai siegten die "War Elephants" ("Kriegselefanten") in ihrem zweiten Vorrundenspiel der Gruppe A gegen das weiterhin sieglose Bahrain mit 1:0 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Chanathip Songkrasin in der 58. Minute mit einem wunderschönen Volleyschuss - keine Chance für den Schlussmann der Bahrainer.

Eine Viertelstunde später wäre der Torschütze fast noch zum Vorlagengeber geworden: Songkrasin spielte seinen Teamkollegen Adisak Kraisorn frei, der den Ball aber an den Pfosten setzte.

Rajevac musste gehen

Thailands Fußballfans und auch die Funktionäre der Südostasiaten können dank des knappen aber verdienten Erfolgs erst einmal aufatmen. Sie wahrten damit nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen Indien ihre Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. Einen Tag nach dem enttäuschenden Auftritt gegen die ambitionierten Inder hatte sich Thailands Verband am Montag von seinem serbischen Coach Milovan Rajevac getrennt. Der 65-Jährige, der Ghana bei der WM-Endrunde 2010 in Südafrika bis ins Viertelfinale geführt hatte, war seit 2017 für die Asiaten tätig gewesen.

