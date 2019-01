Asian Cup: Syrien entlässt Nationaltrainer Bernd Stange

Der frühere Bundesliga-Trainer Bernd Stange ist während der Gruppenphase des Asian Cups als Nationaltrainer Syriens entlassen worden. Das gab der Verband wenige Stunden nach der 0:2 (0:2)-Niederlage in der Gruppe B gegen den Nachbarn Jordanien bekannt. Musa Al-Taamari (27.) und Tareq Khattab (43.) hatten für die Jordanier getroffen, die sich mit ihrem zweiten Sieg vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert hatten. Syrien war mit einem enttäuschenden 0:0 gegen Palästina in das Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet und hat jetzt nur noch geringe Chancen auf den Einzug in die nächste Runde.

"Natürlich ist der Trainer verantwortlich"

Der 70-jährige Stange hatte den Job im Februar 2018 angetreten, in elf Spielen aber nur drei Siege verbucht. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Australien am Dienstag wird der ehemalige Nationaltrainer Fajr Ibrahim das Team betreuen.

Stange, der von 1991 bis 1992 den Bundesligisten Hertha BSC trainiert hatte, nahm die Niederlage gegen Jordanien auf seine Kappe. "Trainer sind immer verantwortlich für die Leistung ihrer Mannschaft", sagte Stange. "Wir sind extrem enttäuscht, denn wir wollten das erste Mal in die nächste Runde. Ich werde niemals einen Spieler verantwortlich machen. Natürlich ist der Trainer verantwortlich."

Thailand siegt mit neuem Trainer

Thailands Matchwinner Songkrasin (r.) dreht ab

Es war bereits die zweite Trainerentlassung während des Turniers. Nach der 1:4-Auftaktpleite gegen Indien in der Gruppe A hatte sich Thailand von dem serbischen Coach Milovan Rajevac getrennt. Unter dem neuen Trainer Sirisak Yodyardthai feierten die "War Elephants" am Donnerstag in Dubai gegen das weiterhin sieglose Bahrain einen 1:0 (0:0)-Erfolg. Das Tor des Tages erzielte Chanathip Songkrasin (58.).

Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden in Abu Dhabi ihrer Favoritenrolle beim 2:0 (1:0) gegen Indien gerecht. Khalfan Mubarak (41.) und Ali Mabkhout (89.) trafen für die Turniergastgeber gegen vor allem in der ersten Halbzeit überraschend starke Inder. In der Tabelle der Gruppe A führen die Emirate mit vier Punkten vor Indien (3), Thailand (3) und Bahrain (1).

