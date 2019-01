Asian Cup: Katar schaltet Südkorea aus

Der künftige WM-Gastgeber Katar hat seinen Höhenflug beim Asian Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten fortgesetzt und steht im Halbfinale. Das Team setzte sich in der Runde der besten Acht in Abu Dhabi gegen Deutschlands WM-Bezwinger Südkorea überraschend mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor des Tages erzielte Abdulaziz Hatem in der 78. Minute mit einem Distanzschuss aus 25 Metern. In der Vorschlussrunde treffen die Katarer am Dienstag auf Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate oder Titelverteidiger Australien.

In der ersten Halbzeit machten die Südkoreaner das Spiel. 63 Prozent Ballbesitz sprechen eine deutliche Sprache. Allerdings liefen sich Topstar Heung Min Son und seine Mitspieler, darunter die in Deutschland aktiven Chung Yong Lee (VfL Bochum), Ja Cheol Koo (FC Augsburg) und Hee Chan Hwang (Hamburger SV), immer wieder in der starken Abwehr Katars fest.

Tor für Südkorea nicht gegeben

Im zweiten Durchgang änderte sich daran zunächst wenig. Die beste Chance vergab Son, der alleine durch war, sein Schuss geriet jedoch zu schwach - ganz im Gegensatz zu Hatems Hammer auf der anderen Seite zwölf Minuten vor dem Ende, der zum 1:0 für Katar im rechten unteren Toreck einschlug. Sekunden nach dem Wiederanpfiff lag der Ball auch im Netz des WM-Gastgebers von 2022, doch der Schiedsrichter gab den Treffer der Koreaner wegen einer Abseitsstellung von Ui-Jo Hwang nicht. Der Videoassistent bestätigte anschließend die Entscheidung.

Nach dem Schlusspfiff jubelten die Spieler Katars ausgelassen. Auch im Viertelfinale wahrte die vom Spanier Felix Sanchez Bas trainierte Mannschaft ihre weiße Weste: Fünf Spiele, fünf Siege, zwölf Tore, kein Gegentreffer.

sn/ck (sid, dpa, foxsportsasia.com)